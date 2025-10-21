Detienen en Menorca a la destinataria de un paquete con dos kilos de hachís

Agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera arrestaron a una vecina de Ferreries, en Menorca, cuando acudió a recoger un paquete con dos kilos de hachís que le habían enviado desde Barcelona. Los investigadores descubrieron la droga durante una inspección rutinaria entre los paquetes que llegaban al aeropuerto de Mahón.

Según informa la Guardia Civil, sus agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de Mahón, junto a funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, detectaron un paquete sospechoso durante una revisión en la terminal del carga del aeropuerto de Mahón el pasado 30 de septiembre.

Tras someter a una inspección el paquete, descubrieron que contenía 20 pastillas de hachís con un peso total de dos kilos y un valor estimado en el mercado negro de 37.000 euros.

El paquete había sido remitido desde Barcelona y tenía como destinataria a una vecina de Ferreries. Esta mujer fue detenida en el momento en el que recibió el envío.

Dos agentes examinan la droga intervenida en Menorca. / Guardia Civil

Desde la Guardia Civil recuerdan que sus agentes realizan controles exhaustivos entre los envíos de paquetería para evitar el tráfico de sustancias ilícitas. Este método es utilizado habitualmente por los narcotraficantes, que acuerdan las transacciones muchas veces a través de redes sociales y esconden la droga entre ropa o comida, usando identidades falsas en los envíos.