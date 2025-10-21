Dos detenidos en Palma con varias dosis de droga en el coche

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos al Grupo de Actuación Preventiva (GAP) detuvieron a una pareja, un hombre y una mujer colombianos de 36 y 24 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, después de que los agentes les intervinieran nueve papelinas de "tusi", la droga conocida como "cocaína rosa". A la mujer se le imputa además un delito contra la seguridad vial, por conducir sin carné.

La intervención tuvo lugar la madrugada del 16 de octubre, durante un dispositivo de vigilancia en un establecimiento de la calle Aragón de Palma. Una patrulla dio el alto a un vehículo cuya actitud de los ocupantes levantó sus sospechas. La conductora manifestó espontáneamente que carecía de permiso de conducir.

Ante el estado de nerviosismo de la pareja, los agentes realizaron una inspección. En el bolso de la conductora se localizó una dosis de la droga conocida como “tusi” o “cocaína rosa”, una báscula de precisión, una cuchara dosificadora y material para la preparación de dosis.

En el registro del vehículo, se hallaron ocho dosis más de la misma sustancia escondidas en el techo interior y bajo la alfombrilla del copiloto. Al hombre se le intervinieron 1.455 euros en efectivo, que llevaba envolviendo la funda de la báscula de precisión. El vehículo, que era de alquiler, fue retirado al depósito municipal.

Tras las diligencias iniciales, la Sala de Atestados de la Policía local traspasó los detenidos a la Policía Nacional.