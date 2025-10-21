Detenido en Palma un alemán reclamado su país por defraudar 700.000 euros con las ayudas por la covid

Agentes de la Policía Nacional arrestaron la semana pasada en Palma a un alemán reclamado por la justicia de su país por defraudar 700.000 euros en la recepción de ayudas estatales por la pandemia de covid.

Los agentes del Grupo de Crimen Organizado y Delincuencia Internacional de la Policía Nacional en Palma iban tras la pista del ciudadano alemán, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) tras huir después de ser condenado a cinco años de prisión por una estafa relacionada con las ayudas estatales por la covid.

Según las informaciones aportadas por Alemania, el hombre solicitó ayudas estatales previstas para paliar los efectos del confinamiento por la covid para su empresa entre septiembre del año 2020 y octubre del 2021 y facilitó información falsa. El hombre habría obtenido fraudulentamente un total de 700.000 euros. El individuo fue condenado pero se escapó antes de ingresar en prisión, por lo que se dictó la orden europea de búsqueda.

Los investigadores tenían conocimiento que el presunto autor, se encontraba en Mallorca. Finalmente, el pasado miércoles los agentes del Grupo de Crimen Organizado de la Policía Nacional llevaron a cabo un dispositivo de localización y detención del ciudadano alemán.

El fugitivo fue localizado en el aeropuerto de Palma cuando se disponía a abandonar la isla y ya había realizado la facturación de un vuelo. El hombre fue detenido en la zona de embarque y posteriormente trasladado hasta dependencias policiales.

El detenido pasó a disposición judicial y el juez de guardia decretó su ingreso en provisional hasta su posterior traslado y entrega a las autoridades alemanas.