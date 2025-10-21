Detenido un exhibicionista por masturbarse delante de menores cerca de un colegio de Palma
La Policía localizó a los padres de varios niños que vieron al hombre cuando les mostraba sus genitales en la barriada del Amanecer
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre español como presunto autor de un delito de exhibicionismo, por mostrar sus genitales y masturbarse en el interior de su vehículo cerca de un centro escolar y ante la presencia de varios menores.
La central del 091 de la Policía Nacional recibió un aviso el jueves alertando de que que en el interior de un vehículo estacionado cerca de un centro escolar, en la del Amanecer, había un hombre que se estaba tocando sus genitales delante de una menor. El denunciante facilitó la descripción del vehículo y del hombre, que vestía una camiseta roja.
Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudió al lugar y localizó el vehículo del sospechoso. Los agentes comprobaron que en su interior había un hombre cuya descripción correspondía con la que había dado el vecino.
Mientras un agente identificaba al hombre, el otro policía se entrevistó con la persona que les había llamado, que explicó que, días antes, a través de un conocido chat habían alertado a los vecinos sobre la presencia de un hombre que aparcaba su vehículo cerca del colegio y se tocaba los genitales delante de los niños.
Este vecino añadió que su hijo menor de edad le había comentado que había visto al hombre. Otra chica menor de edad manifestó a los agentes que cuando salió del colegio y se dirigía a su domicilio vio al inbdividuo en el interior del vehículo con los pantalones bajados y tocándose los genitales. Posteriormente le habría vuelto a ver merodeando por su domicilio.
Otro vecino informó a los agentes de que tiempo atrás una vecina y sus hijos habían visto al hombre por la zona masturbándose.
Tras estas informaciones y realizadas las gestiones pertinentes los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de exhibicionismo procediéndose a su traslado hasta dependencias policiales.
