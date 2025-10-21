Un bebé sale ileso de un aparatoso accidente en la carretera de Son Servera a Sant Llorenç
Dos vehículos chocaron y cayeron por un terraplén de unos tres metros
La madre del pequeño tuvo que ser hospitalizada con lesiones en la espalda
Un bebé salió ileso de un aparatoso accidente ocurrido ayer por la tarde en la carretera de Son Servera a Sant Llorenç, donde dos vehículos colisionaron y cayeron por un terraplén de unos tres metros de altura. En el siniestro resultó herida la madre del pequeño, que tuvo que ser trasladada al hospital de Manacor.
Según informa la Policía Local de Son Servera, el accidente ocurrió ayer por la tarde en la carretera que va a Sant Llorenç, cuando un coche trató de hacer una maniobra antirreglamentaria para girar a la izquierda e incorporarse al camino del cementerio y otro turismo colisionó contra él. A consecuencia del impacto los dos vehículos se salieron de la vía y se precipitaron por un terraplén de unos tres metros de altura.
Al lugar se desplazaron con urgencia dotaciones de la Policía Local de Son Servera y ambulancias del 061. En uno de los coches viajaba una familia con un bebé en la parte de atrás, que salió ileso. Su madre sufrió una lesión en la espalda y tuvo que ser trasladada al hospital de Manacor. Del resto de implicados, ninguno sufrió lesiones de consideración y pudieron salir de los vehículos por sus propios medios.
Desde la Policía Local destacaron la rápida intervención de sus agentes, que prestaron las primeras asistencias a los afectados y se hicieron cargo del bebé en un primer momento.
