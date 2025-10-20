La Policía desmantela una banda que repartía droga a domicilio en Palma

La Policía Nacional de Palma ha detenido a los seis presuntos miembros de una banda que repartían droga a domicilio. Los narcos guardaban los estupefacientes en un piso de la zona de Foners, pero no vendían allí, sino que trabajaban por encargo y trasladaban las sustancias a cualquier punto de la ciudad en coche o patinete. El presunto líder del grupo llevaba tiempo buscado por la Policía, pero era muy escurridizo y en una ocasión llegó a escapar saltando por los tejados.

Durante la última semana los agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, en un operativo policial contra la venta de sustancias estupefacientes, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Se realizó un registro en un domicilio, que funcionaba como almacén de drogas.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO de la Policía Nacional llevaron a cabo una investigación relacionada con el tráfico de drogas en el barrio de Foners, donde varias personas comercializaban de manera ilegal con sustancias estupefacientes. Estas se encargaban de repartir y vender la droga mediante coche o patinete. El domicilio no se utilizaba normalmente como punto de venta, sino como almacén.

Los agentes pudieron comprobar que diferentes personas repartían diversas sustancias estupefacientes, como cocaína, hachís y marihuana a los compradores.

Una vez con toda la información se llevó a cabo la última fase del operativo. Sobre las once y media del martes los agentes irrumpieron en el domicilio de Foners, donde encontraron diferentes sustancias estupefacientes. Allí se detuvo a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal.

Durante los siguientes días, se procedió a detener a más personas que formaban parte de la organización, aquellas que receptaban y custodiaban la droga o se dedicaban a repartirla.

La operación finalizó el jueves, cuando fue arrestado el presunto líder de la organización. Este hombre, que tenía desde 2023 una reclamación judicial para su ingreso en prisión por tráfico de drogas, actuaba con gran cautela, lo que dificultó los intentos para localizarlo. De hecho, en uno de los operativos realizados esta semana, el sospechoso llegó a escapar por los tejados.

Otra dificultad que se encontraron los policías del Grupo II de Estupefacientes fue la red extensa de cómplices y amistades que ayudaban al líder. Por una parte, porque este se ocultaba en varios domicilios y la segunda porque algunos de estos servían como alijo. Es decir, el punto donde se guardaban las sustancias estupefacientes iba cambiando. No obstante, cuando los investigadores pudieron localizar donde estaba en ese momento el alijo y todas las personas que pertenecían a la trama fue cuando se inició la fase de explotación.

Durante la investigación se localizó en el domicilio a un hombreque no estaba relacionado con la organización, pero al que le constaba también una reclamación judicial para su ingreso en prisión. Por lo que el número de detenidos en la operación asciende a siete, seis integrantes del grupo criminal y un séptimo por la reclamación.

La Policía indica que estas operaciones se están llevando a cabo en distintos puntos de Palma, sobre todo en los barrios en los que se ha detectado la presencia de vendedores de sustancias estupefacientes. Las investigaciones empiezan a través de informaciones propias de los grupos de Policía Judicial, de denuncias anónimas o quejas vecinales para dar respuesta a las demandas ciudadanas. Además, estos dispositivos se refuerzan con actuaciones de las unidades de seguridad ciudadana de la Policía Nacional en diferentes barrios y zonas de ocio en un esfuerzo para luchar contra el tráfico de drogas.

Denuncias anónimas

La Policía recuerda que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.