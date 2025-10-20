Una menor víctima de presuntos abusos de su padrastro: "Entonces pensaba que era un juego, pero luego me sentí culpable"

"Entonces pensaba que era un juego, pero con el tiempo me sentí culpable". Con estas palabras, una menor ha relatado este lunes los presuntos abusos sexuales que había sufrido a manos de su padrastro en su domicilio en una localidad del Llevant de Mallorca. Estos se produjeron supuestamente cuando contaba tan solo entre 10 y 11 años. No obstante las cartas que remitió años después la adolescente durante un intento de suicidio destaparon la existencia de este delito.

La declaración de la menor como prueba preconstituida se ha escuchado este lunes durante la celebración del juicio por presuntos abusos sexuales en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. Su antiguo padrastro, de 48 años, se ha sentado en el banquillo de los acusados por estos hechos. El fiscal solicita para el encausado una pena de seis años de prisión y una indemnización para la víctima de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil por un presunto delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años.

Durante la vista, la madre de la víctima ha puesto en conocimiento que solo se enteró de los supuestos abusos sexuales que había sufrido su hija después de que llegara a su domicilio ante de lo habitual y se topó con el intento de suicidio de esta. En ese preciso instante averiguó que la menor había dirigido una serie de cartas a sus familiares. En una de las misivas hacía referencia a los presuntos abusos sexuales que había sufrido años antes, cuando contaba entre 10 y 11 años de edad. No obstante no revelaba quién había sido el autor de los mismos.

En su comparecencia, la progenitora de la víctima ha asegurado que no sospechó nunca de su exmarido. "Jamás se me pasó por la cabeza. Estaba enamorado de él. Sobre todo por el cariño y cómo cuidaba de ella", ha asegurado. Sin embargo, todo le dio un vuelco en cuanto su cuñada y tía de la menor le reveló que la adolescente había señalado a su padrastro como responsable de lo sucedido".

En el transcurso de la prueba pericial, dos psicólogas de la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (UVASI) del Consell de Mallorca han asegurado que el relato que les hizo la menor de los presuntos abusos sexuales que había sufrido, presuntamente, a manos de su padrastro era "coherente y contundente". Las especialistas también han recalcado el permanente sentimiento de culpabilidad que atenazaba a la adolescente. "Me ento culpable por haberlo permitido", han resaltado.

Sentimiento de culpa

De hecho la misma menor reconocía este sentimiento de culpabilidad cuando presto declaración y narró los hechos en la prueba preconstituida antes de la celebración del juicio. En esta hacía constar que se sentía culpable con el paso del tiempo de lo sucedido. Sin embargo, cuando tuvieron lugar los hechos que se han enjuiciado este lunes no lo consideró así. "Pensaba que era mi culpa. Me sentí culpable cuando me di cuenta de que no era un juego", ha puntualizado.

Por su parte, el expadrastro de la menor ha negado categóricamente durante su comparecencia que hubiera abusado sexualmente en algún momento de la menor. "En ningún momento, nunca la toqué", ha subrayado. De hecho ha achacado a la denuncia interpuesta contra él a una supuesta maniobra de la madre. "No sé por qué me ha acusado. No estoy en su cabeza", ha proseguido. Al término de la vista, la fiscal se ha ratificado en la petición de seis años de prisión para al acusado por un presunto delito de abusos sexuales continuado y otro tanto ha hecho la familia de la víctima, personada como acusación particular. Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución del procesado y, en caso de condena, que se apreciara la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. El juicio ha quedado visto para sentencia.