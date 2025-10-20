Investigado por quinta vez un conductor por usar un carné falsificado en Palma

Un ciudadano colombiano ha sido investigado por quinta vez por la Policía Local de Palma por conducir sin permiso y exhibir un carné falsificado. Los agentes sospecharon de inmediato del documento, que presentaba numerosos fallos, como faltas de ortografía. Posteriormente se comprobó que el individuo acumulaba otras cuatro denuncias anteriores por el mismo motivo.

Según informa la Policía Local de Palma, sus atentes han instruido un atestado contra un hombre colombiano de 33 años como presunto autor de un delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial, al ser la quinta vez que es investigado por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

La última intervención tuvo lugar la tarde del 19 de septiembre en la calle Aragón, cuando una patrulla dio el alto al conductor de un turismo por exceso de velocidad. El hombre presentó un permiso de conducir colombiano y un permiso internacional que levantaron las sospechas de los agentes.

Ante las preguntas de la patrulla, el conductor terminó reconociendo que había comprado los documentos por 1.080 euros. Los permisos fueron remitidos a un perito en documentoscopia de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac), cuyo informe concluyó que ambos eran falsificaciones.

El análisis pericial detalló numerosas anomalías graves. Entre ellas, la licencia colombiana presentaba una fecha de expedición de 2018 sobre un soporte físico fabricado en 2023, un hecho imposible que los expertos denominan "un viajero en el tiempo". Además, el permiso internacional contenía faltas de ortografía en inglés y habilitaba categorías de conducción incompatibles.

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido y la Sala de Atestados remitió las diligencias a la autoridad judicial.