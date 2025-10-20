Detenida una pareja por robar en una casa de Son Gual, en Palma

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a una pareja, formada por un español y una brasileña, como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda de la urbanización de Son Gual, de donde se llevaron dinero, objetos de valor y una tarjeta bancaria, con la que intentaron realizar una compra sin conseguirlo.

Aagentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional se hicieron cargo el pasado martes de una investigación por un robo con fuerza que fue denunciado por la moradora de una vivienda en la urbanización de Son Gual. La víctima informaba que en la tarde del pasado martes los inquilinos de la vivienda le habían informado del robo sufrido percatándose de que los ladrones habían accedido tras romper una ventana.

Los ladrones se habían apoderado de aparatos electrónicos, teléfonos móviles, tarjeta bancaria y dinero en efectivo, destacando que los aparatos eléctricos disponían de aplicaciones de rastreo. Una de las inquilinas indicó que habían usado la tarjeta para intentar hacer un cargo sin conseguirlo.

El Grupo de Robos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación de los hechos, que les permitió identificar a los presuntos ladrones, por lo que se inició un dispositivo para su detención.

Finalmente los agentes localizaron y arrestaron a la presunta autora del robo con fuerza y tentativa de estafa en un domicilio muy cercano al lugar de los hechos. Posteriormentese fue arrestado su supuesto cómplice.