Agreden a un hombre para robarle en Palma
Cuando llegaron al lugar las primeras dotaciones de la Policía Local los asaltantes ya habían escapado
La víctima sufrió lesiones leves y fue trasladado en ambulancia al hospital de Son Espases
Un hombre de unos treinta años ha resultado herido esta madrugada tras ser asaltado por un grupo de jóvenes que le golpearon para robarle en la calle Cotlliure de Palma. Cuando llegaron al lugar las primeras dotaciones de la Policía Local los agresores se habían escapado hacia Corea. La víctima ha sido trasladada al hospital de Son Espases con lesiones leves.
Según informa la Policía Local de Palma, el robo con violencia ha ocurrido a la una y media de la madrugada en la calle Cotlliure. La central del 092 ha recibido varios avisos de vecinos alertando de que un grupo de personas estaba agrediendo a un hombre en plena calle. Al lugar se han desplazado con urgencia varias dotaciones policiales, que han encontrado a la víctima tendida en el suelo, con claras señales de haber sido golpeado. El hombre, que estaba consciente, ha confirmado que había sido atacado por varios jóvenes para robarle, y que los agresores habían huido hacia la barriada de Corea.
La Policía ha solicitado la intervención de una ambulancia del 061, que ha prestado las primeras asistencias al herido y le ha trasladado al hospital de Son Espases. Posteriormente desde el hospital han confirmando que las lesiones que sufría eran leves.
Las patrullas han realizado batidas por la zona, pero no han localizado a los sospechosos. La investigación sigue abierta para identificar a los autores del robo con violencia.
