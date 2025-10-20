Acepta dos años de cárcel por abusar de una joven borracha en una fiesta de cumpleaños en Binissalem

Un acusado de abusos sexuales a una joven ebria durante una fiesta de cumpleaños en una casa de Binissalem ha aceptado este lunes en la Audiencia de Palma una pena de dos años de prisión. Con carácter previo al juicio el procesado, un joven paraguayo de 30 años, ha consignado en el juzgado los 3.000 euros para cubrir el pago de la responsabilidad civil por los daños morales causados a la víctima. Este hecho ha sido apreciado como una atenuante muy cualificada de reparación del daño, junto a la de toxifrenia, y el fiscal ha accedido en rebajar en siete años su solicitud de pena.

Los hechos que se han enjuiciado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Palma tuvieron lugar la madrugada del 17 de agosto de 2020 en una fiesta de cumpleaños, La celebración tenía lugar en el domicilio de su cuñado en Binissalem. Después de haber bebido en exceso, una joven dormitaba en uno de los sillones del inmueble.

"Movido por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales", según reza el fiscal en su escrito de acusación, el ahora condenado se aprovechó del estado de embriaguez de una joven dormida en un sillón del salón. Este hacía la función de dormitorio, ya que todas las habitaciones estaban completas.

En un momento dado, el encausado se acostó al lado de ella y comenzó a realizarle tocamientos no consentidos en el torso y en los pechos por debajo de la ropa. La joven se despertó, pero no tardó en conciliar el sueño. Al cabo de un trato, el sujeto volvió a las andadas. En esta ocasión le metió a la víctima la mano derecha entre las piernas y le introdujo los dedos en la vagina. Entonces, la chica le retiró la mano de sus genitales y se levantó del sillón. Ante lo que le había sucedido, se quedó muy afectada Como consecuencia de esta traumática experiencia sufrió ansiedad y conmoción.

Conformidad

El fiscal solicitaba inicialmente para el acusado una pena de nueve años de prisión por un presunto delito de abuso sexual. También reclamaba que indemnizara a la víctima con 3.000 euros por los daños morales y solicitaba la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante diez años. Junto a otros tantos de libertad vigilada.

Fruto de un acuerdo de conformidad entre el abogado defensor del acusado y el fiscal, después de que el encausado hubiera depositado antes del juicio 3.000 euros para cubrir la responsabilidad civil, el representante accedió a rebajar sustancialmente su solicitud inicial de pena. Apreció la atenuante muy cualificada de reparación del daño y otra de toxifrenia, por el estado de embriaguez el procesado, que consideró que había afectado a sus facultades volitivas e intelectivas. Por este motivo redujo solicitud a dos años de prisión, a expensas de que el letrado pie la suspensión de la condena de su cliente. En la condena, dictada 'in voce' se han mantenido el alejamiento de la víctima durante diez años.