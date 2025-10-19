Un vecino de Manacor amenaza con un cuchillo a los empleados de un restaurante por los ruidos de la terraza

Un vecino de Manacor ha sido detenido por amenazar con un cuchillo y un palo a los empleados de un restaurante porque le molestaba el ruido de la terraza. El acusado irrumpió en el local e intimidó a trabajadores y clientes, por lo que está acusado de un delito de amenazas graves.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes de madrugada, según ha informado la Policía Nacional. El 091 recibió una llamada en la que se alertaba de que había un hombre en un restaurante que estaba amenazando a un empleado.

Cuando los agentes llegaron al local, el trabajador, muy nervioso, explicó que un vecino de la finca había cogido un cuchillo del restaurante y se lo había puesto en la cara, amenazándole con arrancarle los ojos y con romper el escaparate del local si no cerraban la terraza. También había esgrimido un palo de madera con el que amenazó a los clientes.

Amenazas anteriores

La patrulla de la Policía Nacional subió al piso del acusado y se entrevistó con él. Confesó las amenazas y entregó el palo y el cuchillo. Alegó que le molestaba mucho el ruido que generaban los clientes en la terraza del establecimiento.

La víctima explicó después a los agentes que no era la primera vez que sufría amenazas, pero que no había denunciado antes por miedo a represalias. Semanas atrás, afirmó, le dijo que si no dejaba de hacer ruido le iba "a arruinar la vida" y tiró agua a los clientes que estaban sentados en la terraza.

El hombre quedó detenido por un delito de amenazas graves.