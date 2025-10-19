Rescatan a una mujer en el Puig Tomir con el helicóptero Milana

Los Bombers de Mallorca rescataron este sábado en buen estado a una mujer de 30 años en el Puig Tomir.

Poco antes habían activado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar la mujer en la zona del Pas del Diable, ha informado el servicio de emergencias.

En el operativo participaron bomberos del parque de Inca y el helicóptero Milana.

La mujer fue rescatada en buen estado de salud y trasladada en helicóptero hasta el campo de fútbol de Lluc.