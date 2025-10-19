A prisión el hombre que apuñaló en el cuello a su mujer en el Port d'Alcúdia

El hombre que anteayer apuñaló a su mujer en el cuello en el Port d'Alcúdia ha ingresado hoy en prisión por orden judicial. El sospechoso se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de guardia de Inca, que ha decretado su encarcelamiento por un delito de homicidio en grado de tentativa, según han informado fuentes jurídicas. La víctima, de 48 años, permanece en la UCI de Son Espases en estado grave.

El acusado fue arrestado el pasado viernes por la mañana, cuando él mismo llamó a los servicios de emergencias tras acuchillar a la víctima. Los agentes de la Policía Local de Alcúdia que acudieron al lugar, una vivienda situada en la calle Acacias, encontraron a la mujer con un profundo corte en el cuello. Le taponaron la herida para evitar que se desangrara mientras llegaba la ambulancia. Los sanitarios estabilizaron a la víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital de Inca. Allí fue sometida a una intervención quirúrgica urgente para suturar la herida, tras lo que fue evacuada a Son Espases. Según el último parte médico, permanece grave pero estable en la UCI.

Silencio ante el juez

El caso quedó en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil. El hombre reconoció que había atacado a su pareja con un cuchillo durante una discusión, al parecer motivada por un asunto de celos. Los investigadores lo detuvieron y llevaron a cabo una detenida inspección ocular de la vivienda para recabar evidencias y aclarar lo sucedido.

El hombre ha sido puesto esta mañana a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Inca, que se encuentra en funciones de guardia. Ante el magistrado, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar. Tras analizar el atestado elaborado por la Guardia Civil acerca de la agresión, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza por un delito de intento de homicidio.