Detenido un trabajador del Ayuntamiento de Palma por robar más de 15.000 euros en material
El empleado sustrajo pilones, postes y otros elementos de Emaya que luego vendía en centros de reciclaje
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un trabajador de la empresa municipal Emaya por robar material valorado en más de 15.000 euros. El sospechoso se habría adueñado en los últimos meses de elementos de señalización en diferentes almacenes que luego vendió en establecimientos de compraventa y reciclaje. Está acusado de un delito de hurto.
La investigación se inició el pasado mes de septiembre, cuando el Grupo de Robos de la Policía Nacional se hizo cargo de una denuncia presentada por Emaya por la desaparición de numerosos pilones de acero, postes de aluminio y otros elementos de señalización. La denuncia hacía hincapié en 75 pilones de acero inoxidable que pertenecían a diferentes departamentos y estaban guardados en varios almacenes. Algunos de ellos estaban preparados para su destrucción o reciclaje por su mal estado o la falta de uso.
Durante dos años
Los agentes llevaron a cabo varias gestiones para aclarar lo ocurrido e identificar al autor de los robos. Centraron sus pesquisas en los trabajadores de la empresa municipal, ya que nadie ajeno a la misma había tenido acceso al material. Los investigadores confirmaron que un empleado, aprovechándose de que su puesto le daba acceso a los diferentes almacenes era el presunto autor de los hurtos, cometidos durante los últimos dos años.
Los policías pudieron confirmar que el acusado había vendido el material en diferentes empresas de compraventa y reciclaje de material de Mallorca. Consiguió unas ganancias de más de 15.000 euros.
Una vez confirmados los hechos y tras la identificación del trabajador, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de hurto continuado y fue trasladado a dependencias policiales para ser interrogado.
