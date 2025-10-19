Detenido un hombre por intentar acuchillar a un perro en Palma
El acusado amenazó de muerte a los dueños del animal sin motivo aparente en la calle Aragón
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que intentó acuchillar a un perro. El acusado abordó a una pareja que paseaba con el animal y, sin motivo aparente, los intimidó con el arma. El sospechoso está acusado de un delito de amenazas graves.
Los hechos ocurrieron el pasado martes de madrugada en la calle Aragón. Según contaron los perjudicados, estaban caminando con su perro cuando un hombre se acercó con un cuchillo de grandes dimensiones hacia ellos. Les dijo que iba a matarlos y trató de apuñalar al perro. Pudieron huir ilesos hasta su domicilio, desde donde llamaron al 091.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, que recabaron información sobre el acusado. Otra patrulla vio a un hombre en las inmediaciones que encajaba plenamente con las características que habían aportado las víctimas. Al registrar al sospechoso, comprobaron que llevaba un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja. El hombre fue detenido por un delito de amenazas graves.
