Denunciados dos jóvenes por hacer pintadas contra la Policía Local de Palma

Dos jóvenes de 18 años han sido denunciados por hacer pintadas contra la Policía Local de Palma en dos furgones y en la comisaría de la plaza de España.

La investigación se inició tras la aparición de varias pintadas realizadas con rotulador permanente en dos furgones de la Unidad de Intervención Immediata (UII) y en tótems publicitarios con el escudo de la Policía Local. Las pintadas incluían palabras ofensivas como "puercos" y el código numérico "1312", equivalente al acrónimo ACAB (All Cops Are Bastards, todos los policías son bastardos en inglés).

Los agentes del Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, que captaron a dos jóvenes realizando las pintadas la madrugada del 10 de agosto. A partir de estas imágenes, se inició una minuciosa investigación que permitió la identificación de los dos chicos.

Ambos fueron citados recientemente en dependencias policiales, donde reconocieron la autoría de las pintadas. Se les extendieron cuatro actas de denuncia por daños a bienes de uso público, con la agravante de ser faltas de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad.