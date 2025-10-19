Los bomberos rescatan a dos excursionistas heridos en Pollença y Capdepera
Los Bombers de Mallorca han rescatado esta tarde a dos excursionistas heridos en Pollença y Capdepera. Las víctimas, un hombre de 52 años y una mujer de 67, han sufrido sendas caídas y han sufrido diversas lesiones. Ambos han sido evacuados y trasladados en ambulancia a centros sanitarios.
El primer operativo ha tenido lugar en la cueva del Boc, en Pollença, donde un excursionista ha sufrido heridas en la muñeca y la espalda. Iba acompañado de otro hombre, que ha alertado a los servicios de emergencias. Al lugar han acudido el helicóptero de los Bombers de Mallorca y efectivos de los parques de Sóller y del Grup de Rescat de Muntanya de Inca. Los especialistas han inmovilizado a la víctima en una camilla y lo han trasladado hasta la ambulancia.
Poco después, en Cala Moltó (Capdepera), una mujer ha sufrido una caída y presentaba lesiones en el pie y la cadera. En este rescate han participado efectivos de los Bombers de Mallorca del parque de Artà, que han evacuado a la víctima hasta una ambulancia del 061.
