Sale de prisión el conductor que provocó el accidente mortal en Son Banya

La jueza deja en libertad al acusado bajo fianza de 10.000 euros y le retira el carné de conducir

El detenido por el accidente mortal de Son Banya, ante el juez

El detenido por el accidente mortal de Son Banya, ante el juez / Guillem Bosch

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

El conductor que provocó un accidente de tráfico mortal junto al poblado de Son Banya el pasado 6 de octubre ha salido ya de prisión. La jueza encargada de la investigación ha decretado su puesta en libertad bajo fianza de 10.000 euros. El joven, de 26 años, deberá comparecer además cada 15 días en el juzgado y se le ha retirado el carné como medida cautelar, según han confirmado fuentes jurídicas.

El accidente ocurrió de madrugada en la carretera que une la rotonda del centro comercial Fan con el poblado de Son Banya. El sospechoso iba al volante de un Volkswagen Golf RR que invadió el carril destinado al sentido contrario y chocó frontalmente contra un Opel Corsa. Según la investigación, circulaba a 150 kilómetros por hora. Los dos vehículos salieron despedidos a consecuencia del brutal impacto y acabaron en una vía paralela.

El coche en el que viajaba el hombre fallecido tras la colisión cerca de Son Banya.

El coche en el que viajaba el hombre fallecido tras la colisión cerca de Son Banya. / DM

Cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar, encontraron al conductor del Opel Corsa ya muerto y el Volkswagen vacío. El joven que iba de copiloto en este vehículo pidió poco después asistencia médica desde un domicilio del Molinar porque sufría un fuerte dolor abdominal y había empezado a escupir sangre. Admitió entonces que viajaba en el Volkswagen como copiloto e identificó al conductor, cuyo DNI ya había sido hallado por la Policía Local en el coche.

El sospechoso acabó entregándose dos días después y quedó entonces detenido por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. El juez de guardia decretó su ingreso en prisión provisional, pero la magistrada encargada de la instrucción ha acordado ahora su puesta en libertad.

