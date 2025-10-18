Pasan a disposición judicial los detenidos en la operación antidroga en Son Banya
Entre los acusados se encuentra 'El Vito', considerado uno de los principales traficantes del poblado
Los cinco detenidos en la última operación antidroga de la Policía Nacional en Son Banya han sido puestos esta mañana a disposición judicial. Los sospechosos, entre ellos 'El Vito', considerado uno de los principales traficantes del poblado, comparecerán a lo largo del día ante la jueza de guardia. La investigación sigue bajo secreto de sumario.
Los acusados fueron arrestados el pasado jueves en un operativo en el que participaron cerca de un centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La operación permitió desmantelar cinco puntos de venta de drogas e intervenir importantes cantidades de drogas y dinero.
'El Vito' estaba siendo buscado desde hace varias semanas y los agentes ya habían intentado capturarlo en las últimas redadas llevadas a cabo en el poblado. Su nombre apareció en la investigación contra el narcotráfico y el blanqueo llevada a cabo en agosto pasado en torno al líder de la banda United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, ambos encarcelados desde entonces.
- Ya se sabe el lugar en el que actuará Alejandro Sanz en Mallorca y el día en que se pondrán las entradas a la venta
- Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt: “Inmobiliarias me han ofrecido dinero para informar de pisos que se vacían y les he echado con mi forma de dar los buenos días”
- Un individuo muy violento amenaza a su familia y se enfrenta a policías en Inca por segunda vez en una semana
- Un concejal de Palma estaciona el coche oficial en un aparcamiento de discapacitados
- Nuevas áreas para autocaravanas en Mallorca: por qué Son Serra es tan popular entre los campistas… y Muro no
- Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango y consideran a su hijo sospechoso
- Ordenan la demolición de una construcción en la que se almacenan residuos del puerto del Molinar
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095