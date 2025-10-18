Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jueza envía a prisión a 'El Vito', uno de los líderes de Son Banya

Los otros cuatro arrestados en la operación antidroga han quedado en libertad

'El Vito', esta mañana al ser puesto a disposición judicial.

'El Vito', esta mañana al ser puesto a disposición judicial. / IB3

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La jueza de guardia de Palma ha decretado esta tarde el ingreso en prisión provisional de 'El Vito', uno de los líderes de Son Banya que fue detenido el pasado jueves en una redada en el poblado. Los otros cuatro arrestados en el operativo han quedado en libertad, según han informado fuentes jurídicas. La investigación sigue bajo secreto de sumario.

Los acusados fueron arrestados el pasado jueves en un operativo en el que participaron cerca de un centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La operación permitió desmantelar cinco puntos de venta de drogas e intervenir importantes cantidades de drogas y dinero.

'El Vito' estaba siendo buscado desde hace varias semanas y los agentes ya habían intentado capturarlo en las últimas redadas llevadas a cabo en el poblado. Su nombre apareció en la investigación contra el narcotráfico y el blanqueo llevada a cabo en agosto pasado en torno al líder de la banda United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, ambos encarcelados desde entonces.

