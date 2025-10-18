La Fiscalía pide 78 años de cárcel por narcotráfico para ocho miembros del clan de 'El Pablo'

La Fiscalía pide penas que suman 78 años de cárcel para ocho miembros del clan de 'El Pablo' por vender drogas en la barriada palmesana de La Soledat. La vista previa del juicio celebrada ayer en la Audiencia terminó sin acuerdo y las defensas anunciaron que reclamaran la nulidad del proceso judicial. El tribunal anunciará la fecha del juicio próximamente.

Los sospechosos fueron detenidos en una operación antidroga llevada a cabo por la Policía Nacional el pasado mes de marzo. El ministerio público sostiene que los ocho acusados se dedicaban a vender estupefacientes en diversos domicilios de La Soledat al menos desde septiembre de 2024. Tenían un punto de venta en un local que había sido reforzado con muros de 40 centímetros de grosor, una puerta de acero y cuatro cerrojos. Además, todas las puertas excepto una estaban tapiadas y contaban con una bombona de butano y un soplete para destruir las drogas en caso de que irrumpiera la Policía. Los encausados se repartían las funciones para que el negocio funcionara a pleno rendimiento.

La Policía llevó a cabo diversas vigilancias para certificar la venta de drogas en ese local y el 10 de marzo llevó a cabo una redada. Los agentes se incautaron de un kilo de cocaína y desmantelaron dos plantaciones de marihuana con un total de 274 plantas. Los agentes tuvieron que abrir boquetes a golpe de maza para practicar el registro.

La Fiscalía imputa a los ocho acusados delitos contra la salud pública y grupo criminal. A tres de ellos les aplica la agravante de reincidencia, por lo que reclama para ellos sendas penas de 11 años de prisión. Los otros cinco encausados se enfrentan a peticiones de nueve años de cárcel por cabeza.