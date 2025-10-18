Dos detenidos tras una oleada de robos en coches en el barrio del Amanecer, en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos jóvenes argelinos que fueron sorprendidos cuando robaban en un coche el barrio del Amanecer, en Palma. La zona ha sufrido numerosos robos en vehículos en las últimas semanas, que según la Policía han generado una "palpable situación de inseguridad" y han provocado numerosas quejas vecinales.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona para atajar estos delitos. El pasado martes, sobre las cuatro de la madrugada, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional y la unidad de Motos observaron a dos jóvenes en actitud sospechosa merodeando entre los vehículos estacionados. Al percatarse de la presencia de las patrullas policiales, cambiaron repentinamente de dirección y se separaron con la clara intención de huir del lugar y no ser interceptados por los agentes.

Uno de los coches desvalijados recientemente en la zona. / DM

Uno de los policías siguió a uno de los acusados. Al verse acorralado, se acercó hasta la marquesina de un establecimiento y se desprendió de algún objeto, para reunirse después con su acompañante. Los agentes interceptaron a los dos jóvenes y los identificaron, realizando una inspección por donde se habían desplazado por si se hubieran desprendido de algún tipo de objeto.

Con un martillo

Los policías localizaron en una marquesina en la que observaron momentos antes como uno de los presuntos autores habría dejado algo escondido un martillo rompe-lunas y una tarjeta de crédito a nombre de un tercero.

Posteriormente, encontraron debajo de la rueda de un coche estacionado, un reloj inteligente, un teléfono móvil y diversa documentación personal, y finalmente escondida debajo de una furgoneta se halló una mochila de color negro con una caja de herramientas, un ordenador portátil, un dispositivo de almacenamiento y unos auriculares.

Una vez recuperados los objetos, y habiendo localizado al dueño de los mismos, este informó a los agentes que había dejado estacionado y perfectamente cerrado su vehículo en la calle Roser, en el barrio del Amanecer, reconociendo todos los objetos como de su propiedad. Finalmente los agentes procedieron a la detención de ambos individuos como presuntos autores del robo con fuerza en interior de vehículo, realizando el traslado de ambos hasta dependencias policiales.