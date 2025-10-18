Detenido por dos robos violentos a mujeres de 60 y 80 años en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por dos violentos atracos a mujeres de 60 y 80 años cometidos en apenas dos horas. El acusado, de nacionalidad argelina, tiró a las víctimas al suelo para quitarles las joyas que llevaban en la barriada de Camp Redó.

El primer robo se produjo el pasado lunes, sobre las diez de la mañana. Una mujer octogenaria caminaba acompañada por su hijo cuando notó un fuerte tirón de la cadena de oro que llevaba en el cuello por parte de un joven que iba montado en bicicleta. El tirón fue tan violento que provocó que la víctima se cayera junto a su hijo, mientras el asaltante huía del lugar sin conseguir sustraer la cadena de oro, pero provocando lesiones a la mujer.

El hijo de la víctima y un testigo salieron corriendo detrás del joven que iba a bordo de la bicicleta. Durante la persecución, pasaron por delante de la Comisaría de la Policía Nacional en el distrito Oeste, en la carretera de Valldemossa. En ese momento, un agente de servicio en la unidad de Seguridad y Calabozos, al oír los gritos de ayuda de los dos hombres que perseguían al ladrón se unió a la persecución.

Uno de los testigos logró dar alcance al delincuente, lo empujó por la espalda y lo tiró al suelo. El policía interceptó al joven y procedió a su detención como presunto autor de un robo con violencia en grado de tentativa.

Dos horas antes

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Oeste estaba llevando a cabo otra investigación por otro tirón a una mujer mayor de la cadena que portaba al cuello y que se produjo dos horas antes, sobre las ocho de la mañana, en la misma zona. En este caso, otra mujer mayor cruzada el semáforo y le dieron un violento tirón a la cadena que portaba al cuello. La mujer cayó al suelo donde el joven intentó quitarle la cadena. La víctima se resistió y consiguió evitar el robo hasta que finalmente el ladrón huyó del lugar.

Los investigadores consiguieron identificar al ladrón de este segundo robo tratándose de la misma persona que fue detenida. Finalmente el joven fue arrestado como presunto autor de los dos robos con violencia, pasando a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo.