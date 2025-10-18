El clan de 'El Vito' copaba la venta de cocaína en el poblado de Son Banya

El clan de 'El Vito', el joven de 24 años detenido junto a otras cuatro personas en Son Banya, copaba la venta de cocaína y otras drogas en el poblado. La Policía Nacional llevaba meses siguiendo sus pasos tras constatar que movía importantes cantidades de estupefacientes. Además, su nombre apareció en la investigación contra el narcotráfico y el blanqueo llevada a cabo en agosto pasado en torno al líder de la banda United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, ambos encarcelados desde entonces. Los cinco arrestados en este último operativo serán puestos hoy a disposición judicial.

El último zarpazo policial a los narcos del poblado ha permitido, además de la detención de 'El Vito' y cuatro de sus colaboradores -entre ellos su hermano, conocido como 'El Bola'-, desmantelar cuatro puntos de venta de drogas en Son Banya. En los registros domiciliarios practicados el jueves, la Policía decomisó importantes cantidades de dinero y drogas, según explican fuentes de la investigación. En el operativo participaron cerca de un centenar de agentes de diferentes unidades.

'El Vito' estaba siendo buscado desde hace varias semanas y los agentes ya habían intentado capturarlo en las últimas redadas llevadas a cabo en el poblado. De acuerdo con las pesquisas, el grupo que dirige el joven sería uno de los destinatarios de los alijos de drogas supuestamente introducidos en Mallorca por la red de Milojevic y Márquez. La investigación continúa bajo secreto de sumario y los sospechosos permanecían ayer en los calabozos de comisaría a la espera de pasar a disposición judicial, previsiblemente a lo largo de la jornada de hoy.