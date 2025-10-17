Una vecina del detenido por presunto homicidio de su madre que convivió un mes con el cadáver en Palma: "Hace 13 años que no veo al hijo salir de casa"

"Hace 13 años que no veo salir al hijo de casa". Con estas palabras, una vecina del edificio del barrio de Santa Catalina definía el extraño comportamiento del hombre detenido por el presunto homicidio de su madre después de permanecer un mes conviviendo junto al cadáver de su progenitora. Esta residente no albergaba ninguna duda de que este sufría algún tipo de patología mental.

"La madre era una persona muy activa. Con ochenta años, tenía la cabeza perfecta y subía cinco pisos para ir a su casa sin problemas. No sé de qué ha podido morir", subraya. Al parecer una hija ya fallecida y hermana del arrestado también padecía serios problemas psicológicos. "Sufría trastornos alimentarios, tampoco salía de casa y su madre estaba pendiente de ella. Al final ella se acabó suicidando", precisa esta propietaria de un inmueble. "Creo que él tiene un problema similar", indica.

La prolongada ausencia de la madre, máxime cuando le caracterizaba esa tremenda vitalidad, despertó las alarmas entre los vecinos. La presencia el pasado 6 de octubre de la patrulla policial y la de la dotación de Bombers de Palma para abrir la puerta del domicilio confirmó las peores sospechas. Antes de que se abrieran paso, el hijo abrió la puerta de casa y les permitió pasar. En un dormitorio se encontraron el cadáver de la madre. Hacía un mes de su fallecimiento.

"La verdad es que no he llegado a notar ningún olor extraño. Y el cuerpo de una persona fallecida algo más de un mes huele mucho. Creo que él lo tenía todo plastificado para que no oliera nada", apunta esta vecina. De acuerdo con el testimonio de esta, el hijo "era completamente dependiente de su madre". Hasta el punto de que no salía de su casa bajo ningún concepto. "Ni siquiera para ir al supermercado para hacer la compra", precisa.

Alimentándose de quelys

Durante la comparecencia judicial del detenido por el presunto delito de homicidio de su madre, este achacó la muerte de su progenitora a causas naturales. También reconoció que no abandonaba el domicilio de ninguna manera. Mientras su vecina decía que no le había visto salir de casa en 13 años, él admitió ante el juez que no habia salido del inmueble "en los últimos ocho años". Cuando le preguntaron cómo se alimentaba tras el fallecimiento de su madre, este afirmó que comía "quelys y lo que encontraba en casa".

El juez de guardia decretó su puesta en libertad a la espera de los resultados definitivos de la autopsia del cadáver de su madre. Como medida cautelar, le impuso la obligatoriedad de comparecer en sede judicial cada 15 días. El principal interrogante es si el encausado lo podrá cumplir, máxime cuando estaba acostumbrado a permanecer años enclaustrado en su domicilio sin abandonarlo bajo ningún concepto.