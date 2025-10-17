Seis años de cárcel para un narco detenido con más de un kilo de cocaína en Marratxí
El acusado fue sorprendido por la Policía Nacional con droga en su coche y los agentes hallaron más en su domicilio
La Audiencia Provincial de Palma condenó ayer a seis años de prisión a un narco que fue detenido el pasado verano con más de un kilo de cocaína en Marratxí. El acusado se declaró autor de un delito contra la salud pública tras el acuerdo alcanzado entre su abogado, Gaspar Oliver, y la fiscal.
El hombre, marroquí de 30 años, reconoció ante el tribunal que se dedicó al narcotráfico entre agosto de 2024 y junio de 2025, cuando fue detenido por la Policía Nacional. Los agentes lo interceptaron cuando circulaba en un vehículo por Marratxí. Encontraron en su coche 207 gramos de cocaína. El acusado fue arrestado y los investigadores llevaron a cabo entonces un registro en su domicilio.
La Policía halló más droga en la vivienda. En un armario encontraron una bolsa con 387 gramos de cocaína y en otro habitáculo aparecieron otros 824 gramos. La droga intervenida tenía una gran pureza y el valor de mercado fue cifrado en casi 150.000 euros.
La Fiscalía imputó al encausado un delito contra la salud pública y reclamó para él una condena de ocho años de prisión y 547.000 euros de multa. La pena quedó rebajada tras el acuerdo de conformidad cerrado entre la defensa y el ministerio público.
