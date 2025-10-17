La Policía Local de Palma localiza a un turista discapacitado desaparecido

Agentes de la Policía Local de Palma consiguieron localizar hace unos días a un turista alemán con discapacidad psíquica que había desaparecido en el centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando una unidad del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) que realizaba su servicio de patrulla a pie por la calle Sant Miquel fue requerida por una ciudadana que alertó de la desaparición de su hermano mayor hacía más de una hora. La mujer informó a los agentes de que padecía una discapacidad, no hablaba español y no portaba consigo ni teléfono móvil ni dinero.

De inmediato, se activó el protocolo de búsqueda, comunicando la descripción física y la vestimenta del desaparecido a la base del 092 para su difusión a todas las patrullas en servicio. La hermana facilitó una fotografía que fue distribuida entre las unidades para agilizar su identificación.

Apenas quince minutos después, se recibió el aviso clave: la encargada de un establecimiento de restauración, ubicado entre la calle Sindicat y la Plaza Mayor, informó de la presencia en su local de una persona desorientada cuyas características coincidían plenamente con las del hombre desaparecido.

Los agentes se desplazaron junto a la requirente hasta el establecimiento, donde se confirmó que se trataba de su hermano. La encargada del local manifestó haberle proporcionado comida y bebida al percatarse de su estado de confusión y, en un gesto de gran calidad humana, se negó a aceptar el pago de las consumiciones.

La familia, visiblemente emocionada, expresó su más profundo agradecimiento tanto a la ciudadana por su ejemplar comportamiento como a los agentes de la Policía Local de Palma por la profesionalidad y celeridad de su actuación.