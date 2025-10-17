La jueza deja en libertad al hombre que convivió un mes con el cadáver de su madre en Palma

El hombre de 43 años detenido por la muerte de su madre, una anciana de 80 años con cuyo cadáver convivió más de un mes ha quedado en libertad por orden judicial. La Policía lo detuvo después de que la autopsia detectara una marca en el cuello de la mujer compatible con un estrangulamiento, pero los forenses no han podido determinar todavía su fue asesinada. La magistrada de guardia le ordena comparecer cada 15 días en el juzgado como medida cautelar. El sospechoso ha negado tener relación con la muerte de su madre y sostiene que la encontró fallecida y no fue capaz de alertar a los servicios de emergencias.

Madre e hijo convivían en un piso de la barriada de Santa Catalina, en Palma. Según la investigación, la mujer falleció entre finales de agosto y principios de septiembre. Su cadáver no fue hallado hasta el pasado 6 de octubre, cuando una vecina alertó de que llevaba semanas sin ver a la mujer. Nadie abrió la puerta hasta que los bomberos acudieron al inmueble para forzarla. Entonces abrió el hijo y la Policía encontró el cuerpo sin vida de la mujer, que estaba tumbada en una cama. El hombre confirmó que su madre llevaba más de un mes muerta y ofreció confusas explicaciones sobre lo ocurrido.

Posible estrangulamiento

El primer examen del cadáver no reveló signos de violencia. Pero las pruebas posteriores revelaron que la víctima presentaba una marca en el cuello que podría ser fruto de un estrangulamiento. Aunque se han remitido muestras a un laboratoria de Madrid para confirmar este extremo, el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, tras recibir esta información, acabó deteniendo al hijo por su presunta implicación en la muerte de su madre el pasado martes.

Tanto ante la Policía como ante la jueza de guardia, el acusado ha negado haber matado a la mujer. El sospechoso argumenta que la encontró muerta sobre la cama y optó por cerrar la puerta del dormitorio sin alertar a nadie de lo ocurrido. Ante las dudas sobre la causa de la muerte, la magistrado ha acordado la puesta en libertad del hombre, que deberá comparecer cada 15 días en el juzgado como medida cautelar.