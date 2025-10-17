Juicio con jurado popular a los tres acusados de tirar un bebé a un contenedor en Porto Cristo

Un jurado popular juzgará a partir del próximo viernes en la Audiencia Provincial a los tres acusados de arrojar a una bebé a un contenedor de basuras en Porto Cristo. La recién nacida estaba viva y acabó muriendo, por lo que la Fiscalía imputa un delito de asesinato con la agravante de parentesco a la madre y el tío de la niña y reclama para ellos prisión permanente revisable. La hermana de la madre, por su parte, está acusada de omisión del deber de socorro y el ministerio público solo pide para ella una multa. Está previsto que la vista oral se prolongue durante una semana.

Los hechos ocurrieron hacia las cinco y media de la tarde del 3 de noviembre de 2023, según sostiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales. La madre de la niña, de 40 años, estaba embarazada de entre 26 y 27 semanas y se puso de parto en un coche en el que se encontraban su hermana y el marido de esta. El ministerio público sostiene que la bebé nació con vida y que los acusados eran "plenamente conscientes de ello".

La madre, "con la intención de acabar con su vida o aceptando la posibilidad de que podía morir" -prosigue la Fiscalía-, entregó a la recién nacida a su cuñado para que la tirase a un contenedor en la calle Aterratge de Porto Cristo. La niña murió al sufrir una parada cardiorrespiratoria y un traumatismo craneal, causado bien por la caída al suelo del coche tras el parto o al ser arrojada al depósito de basuras. Sobre la tía de la bebé, la Fiscalía señala que siendo consciente de la "situación crítica" no hizo nada para evitarlo ni solicitó asistencia.

Los tres procesados huyeron entonces del lugar. La recién nacida fue rescatada poco después del contenedor y trasladada a un hospital, pero los médicos solo pudieron confirmar su muerte. Los sospechosos fueron detenidos en los días posteriores por la Policía Nacional.