Seis años y medio de cárcel por intentar matar a puñaladas a dos jóvenes en Can Pastilla

Un hombre ha sido condenado hoy a seis años y ocho meses de prisión por intentar matar a cuchilladas a dos jóvenes a la salida de un karaoke en Can Pastilla, en Palma. El procesado ha reconocido, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, que asestó varios navajazos a las víctimas. Ambas sufrieron graves lesiones y fueron hospitalizadas. La sentencia le declara autor de dos delitos de intento de homicidio con dos atenuantes, una por estar bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando atacó a los perjudicados y otra de reparación del daño, pues ha consignado 15.000 euros para indemnizarlos. El tribunal ha dictado sentencia el acto.

Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada del 26 de agosto de 2023. El acusado y varios familiares suyos se enzarzaron en una discusión con varias personas a las puertas de un karaoke. Durante la trifulca, el hombre, de 38 años, empuñó una navaja de unos 20 centímetros y apuñaló a uno de sus rivales en el pecho. Acto seguido, se abalanzó sobre otro joven y le asestó una cuchillada en el costado derecho.

Lesiones muy graves

Las dos víctimas no tuvieron posibilidad alguna de defenderse del ataque. Ambas sufrieron lesiones muy graves y tuvieron que ser trasladadas de urgencia a Son Espases, donde fueron sometidas a sendas intervenciones quirúrgicas. El acusado huyó del lugar, pero los investigadores del grupo de Homicidios de la Policía Nacional lograron identificarlo y detenerlo en cuestión de días. Desde entonces permanece en prisión provisional por orden judicial.

La Fiscalía le imputó inicialmente dos delitos de asesinato en grado de tentativa y solicitó para él 30 años de prisión en total y 28.500 euros de indemnización para los dos afectados. Antes de la celebración del juicio la defensa, la Fiscalía y la acusación particular han alcanzado un acuerdo de conformidad que ha rebajado notablemente las penas. Los hechos han sido considerados intentos de homicidio y no de asesinato y se han aplicado además dos atenuantes.

Así, el hombre ha aceptado tres años y cuatro meses de prisión por cada uno de los delitos y ha aceptado el pago de la indemnización solicitado. El tribunal de la sección segunda ha dictado sentencia en el acto.