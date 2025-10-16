Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía toma Son Banya en una nueva operación antidroga

Decenas de agentes se han desplegado esta mañana en el poblado para practicar varios registros

Agentes de la Policía Nacional en Son Banya, en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Nacional en Son Banya, en una imagen de archivo. / Manu Mielniezuk

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Nueva operación antidroga en Son Banya. La Policía Nacional ha vuelto a tomar esta mañana el poblado chabolista en un operativo contra el narcotráfico. La investigación, llevada a cabo por el Grupo I de Estupefacientes, está declarada secreta y por el momento no han trascendido el número de detenidos ni las sustancias intervenidas.

Decenas de agentes han irrumpido hacia las diez de la mañana en Son Banya y se han desplegado por varias calles para asegurar los puntos donde deben practicarse los registros. La operación cuenta con el apoyo del helicóptero de la Policía Nacional, que sobrevuela la zona para controlar desde el aire los accesos al poblado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
  2. Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
  3. Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
  4. Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca
  5. Investigan la muerte de una joven de 15 años en un piso de Palma
  6. Sancionan a un trabajador de Iberia por poner en riesgo a una compañera al maniobrar con un avión en Palma
  7. Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas
  8. Muere un hombre atropellado cuando deambulaba por la autopista del aeropuerto

La Policía toma Son Banya en una nueva operación antidroga

La Policía toma Son Banya en una nueva operación antidroga

Un individuo muy violento amenaza a su familia y se enfrenta a policías en Inca por segunda vez en una semana

Un individuo muy violento amenaza a su familia y se enfrenta a policías en Inca por segunda vez en una semana

Unos intrusos causan daños en una decena de coches y roban un vehículo en un aparcamiento subterráneo de Son Servera

Unos intrusos causan daños en una decena de coches y roban un vehículo en un aparcamiento subterráneo de Son Servera

La Policía no detecta señales de violencia en la menor fallecida en Palma y está a la espera de los análisis de toxicología

La Policía no detecta señales de violencia en la menor fallecida en Palma y está a la espera de los análisis de toxicología

Detenido por el robo de más de 150 prendas por valor de 6.000 euros en tiendas del Mallorca Fashion Outlet

Detenido por el robo de más de 150 prendas por valor de 6.000 euros en tiendas del Mallorca Fashion Outlet

La Audiencia mantiene en prisión al abogado Gonzalo Márquez, acusado de narcotráfico y blanqueo

La Audiencia mantiene en prisión al abogado Gonzalo Márquez, acusado de narcotráfico y blanqueo

Cinco detenidos con diversas cantidades de droga en Son Banya

Cinco detenidos con diversas cantidades de droga en Son Banya

Siete años de cárcel por violar a un menor al que captó en redes sociales

Siete años de cárcel por violar a un menor al que captó en redes sociales
Tracking Pixel Contents