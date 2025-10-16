La Policía toma Son Banya en una nueva operación antidroga

Nueva operación antidroga en Son Banya. La Policía Nacional ha vuelto a tomar esta mañana el poblado chabolista en un operativo contra el narcotráfico. La investigación, llevada a cabo por el Grupo I de Estupefacientes, está declarada secreta y por el momento no han trascendido el número de detenidos ni las sustancias intervenidas.

Decenas de agentes han irrumpido hacia las diez de la mañana en Son Banya y se han desplegado por varias calles para asegurar los puntos donde deben practicarse los registros. La operación cuenta con el apoyo del helicóptero de la Policía Nacional, que sobrevuela la zona para controlar desde el aire los accesos al poblado.