La Policía Local de Palma sorprende por tercera vez a un conductor sin carné
El sospechoso está acusado de delitos contra la seguridad vial y falsedad documental
La Policía Local de Palma ha sorprendido por tercera vez a un conductor que circulaba pese a no haber obtenido nunca el carné. El sospechoso, colombiano de 39 años, está acusado de un delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial.
La última intervención tuvo lugar en la tarde del pasado sábado en el Dique del Oeste. Agentes del Equipo Policial de Proximidad (ECOP) dieron el alto al conductor de un turismo por diversas infracciones de tráfico. Uno de los agentes reconoció al hombre, ya que había intervenido con él apenas dos semanas antes, el 30 de septiembre, por un presunto delito de falsedad documental.
En aquella ocasión, el hombre presentó un permiso de conducir colombiano que resultó ser falso. En esta nueva intervención, alegó haberse dejado el carné en casa y mostró una fotografía de otro permiso colombiano, que nuevamente presentaba claros indicios de falsedad, confirmados posteriormente por el Punto Atenas de la Policía Nacional.
Las gestiones permitieron comprobar que al hombre no le constaba ningún permiso de conducir ni en España ni en Colombia. Además, ya había sido investigado por primera vez por conducir sin permiso en enero de 2022. El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido por los presuntos delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial. El vehículo fue entregado a un conductor habilitado que se hizo cargo del mismo, y la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado.
