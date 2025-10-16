Investigan a un hombre por conducir por Palma con un carnet falso por tercera vez

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre por supuestamente conducir con un carnet falso por tercera vez en los últimos años.

Fue la tarde del pasado sábado cuando una patrulla dio el alto a un conductor cuando circulaba por el Dique del Oeste al observar como cometía diversas infracciones de tráfico, ha informado el cuerpo municipal. Uno de los agentes reconoció al hombre, dado que ya había intervenido en un supuesto delito de falsedad documental cometido por él el pasado 30 de septiembre.

En aquella ocasión el sospechoso presentó un permiso de conducir colombiano que resultó ser falso. El sábado, en cambio, alegó haberse dejado el carnet en casa y mostró una fotografía de otro documento de Colombia que nuevamente presentaba claros indicios de falsedad que después fueron confirmados por la Policía Nacional.

Los agentes comprobaron que al hombre no le constaba ningún permiso de conducir ni en España ni en Colombia, su país natal, y que era la tercera vez que se le investigaba por conducir sin permiso. La primera fue en enero de 2022.

El conductor fue informado de su condición de investigado como supuesto autor de un delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial.

El vehículo fue entregado al conductor habilitado, quien se hizo cargo del mismo.