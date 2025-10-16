Un individuo muy violento amenaza a su familia y se enfrenta a policías en Inca por segunda vez en una semana

Najim E., ciudadano marroquí de 37 años considerado muy peligroso y que ha provocado numerosos incidentes violentos en Inca, volvió a ser detenido el martes tras amenazar a su familia, de la que tiene una orden de alejamiento, y enfrentarse a guardias civiles y policías locales con un destornillador. Tras ser arrestado la volvió a emprender a golpes contra el coche de la Policía Local en el que le trasladaban y causó graves desperfectos, como ya hizo en su anterior detención la semana pasada con un vehículo de la Guardia Civil. Ayer, tras pasar a disposición judicial, el juez pidió su ingreso en el Departamento de Psiquiatría del hospital de Inca, pero una vez allí, el hombre se negó a ingresar y volvió a la calle.

Este marroquí de 37 años, muy corpulento, experto en artes marciales y que al parecer sufre un trastorno mental, ha protagonizado varios altercados muy violentos en Inca en los últimos tiempos. La semana pasada fue detenido por amenazar a sus familiares y enfrentarse a golpes con los guardias civiles que intentaban reducirle. Un agente resultó herido. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con una orden de alejamiento de su familia.

El pasado martes volvió a presentarse en la casa de su familia y les amenazó a gritos: «¡Os voy a matar a todos, no vais a quedar ninguno y cualquiera que venga lo mataré!».

Tras recibir el aviso del incidente y ante la extrema peligrosidad del individuo, la Guardia Civil movilizó a diversos efectivos para acudir al domicilio. Además de la patrulla de servicio acudieron agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Inca y dos patrullas de la Policía Local.

El individuo se enfrentó a los agentes con un destornillador de relojero, pero entre todos pudieron reducirle limpiamente. En la intervención no hubo heridos.

Tras ser arrestado tuvo que ser trasladado a recibir asistencia médica en el coche patrulla de la Policía Local, ya que el de la Guardia Civil no tiene mampara de seguridad, porque había sido destrozada por el individuo tras su detención de la semana pasada. El hombre de nuevo la emprendió a golpes con el coche policial y rompió la mampara y la ventanilla.

Ayer fue conducido por la Guardia Civil al juzgado de guardia. El titular del juzgado solicitó su ingreso en el Departamento de Psiquiatría del hospital de Inca. Sin embargo, una vez allí el hombre se negó a ingresar y volvió a quedar libre

Najim E. había sido detenido el pasado jueves de madrugada tras amenazar a su familia y enfrentarse a los guardias civiles. Uno de los agentes resultó herido. Ese día compareció en el juzgado y quedó en libertad con una orden de alejamiento de su familia, y esa misma noche estuvo implicado en una pelea con varias personas en el centro de Inca, en la que hubo desperfectos en el mobiliario urbano.

En diciembre de 2019 provocó varios altercados a lo largo de tres días: atacó con unas tijeras al dueño de una peluquería, amenazó a una agente de la Guardia Civil a la puerta del cuartel y acosó a varias mujeres con las que se cruzó por la calle y tras ser detenido hirió a tres agentes y causó destrozos en los calabozos del cuartel. Esta racha violenta acabó cuando ingresó en prisión preventiva. Sin embargo, en el juicio que se celebró en 2023 salió absuelto porque le estimaron la eximente de enajenación mental. Su trastorno hizo tambien que se paralizara su expediente de expulsión del país.

AUGC: "Es inaudito que no se le expulse"

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se mostró muy crítica con la situación provocada por este delincuente. La asociación recuerda que es un extranjero en situación irregular, y que tiene abierto un expediente de expulsión desde hace diez años, pero que no se aplicó por su estado mental. La sentencia por los hechos de 2019 ordenaba que quedara bajo la custodia de su familia, pero ahora tiene prohibido acercarse a ellos.