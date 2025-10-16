¡Ya es Halloween en Son Banya!
La enésima estrategia de los 'narcos' del poblado para captar a sus clientes es decorar los puntos de venta con los motivos terroríficos de esta próxima fiesta
Los 'narcos' de Son Banya han puesto en marcha ahora el enésimo reclamo para atraer a sus clientes a uno de los puntos de venta de droga del poblado. En esta ocasión han aprovechado la proximidad de la fiesta de Halloween para decorar una caseta con un esqueleto de plástico, murciélagos y calabazas. Sin embargo, la redada antidroga la mañana de este jueves de Policía Nacional y de la Guardia Civil ha interrumpido abruptamente su estrategia comercial de venta de estupefacientes.
Los investigadores de la Policía Nacional ya habían señalado este lugar enclavado en un paraje apartado del poblado como uno de los principales puntos de venta de drogas. De hecho en el interior había numerosas papelinas de cocaína dispuestas para ser vendidas. Sin embargo, los policías han logrado desmantelarla e intervenir la sustancia estupefaciente. A esta caseta hay que sumar otros tres puntos de venta del asentamiento en el que también se dispensaban narcóticos.
La discreción no es el punto fuerte de los traficantes de droga de Son Banya. En cambio, el ingenio que despliegan para captar a su clientela apenas conoce límites. Si ahora han hecho gala de la decoración propia de la fiesta de Halloween, en otra ocasión colocaron un cartel luminoso encima donde se podía leer "Viva Las Vegas".
En este caso, los traficantes han querido cuidar hasta el último detalle. Para ello han colgado un esqueleto de plástico haciendo alusión a la muerte. También habían colocado murciélagos de goma y otro aparecía como pegatina en una bicicleta negra. Las calabazas también han sido otros motivos de su decoración. Además de las de plástico tenían plantasen macetas.
Ingentes cantidades de dinero
Además de desmantelar este llamativo punto de venta de droga del poblado, los investigadores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han efectuado cinco registros domiciliarios. Nada más traspasar el umbral de estas viviendas se han encontrado con una suntuosa decoración. Esta contrastaba sobremanera con la austera apariencia externa.
Además, los domicilios se encontraban intercomunicados para facilitar la fuga de uno a otro en caso de redada policial. Los agentes han hallado en las casas registradas ingentes cantidades de dinero en efectivo presumiblemente procedente de la venta de estupefacientes. De hecho se ha producido un laborioso recuento en aras de determinar a cuánto alcanza el montante económico.
