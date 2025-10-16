Encarcelado un joven por un violento atraco a una mujer en Son Gotleu

Un joven argelino ha sido detenido y encarcelado por un violento atraco a una mujer en Son Gotleu, en Palma. El acusado abordó a la víctima cuando iba a entrar en el ascensor de su domicilio y le intentó quitar una cadena de oro. La víctima se resistió y el delincuente la arrastró por el suelo y le dio golpes con una puerta, causándole diversas lesiones. Varios testigos consiguieron retener al acusado hasta que llegó la Policía Nacional y lo arrestó.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional acudieron a Son Gotleu tras recibir el aviso de que había un hombre retenido por varios vecinos tras un asalto. Cuando llegaron las patrullas, encontraron al acusado rodeado de personas y una mujer de unos 65 años con heridas en la cabeza y la rodilla izquierda.

La víctima explicó a los policías que cuando iba a entrar en el ascensor de su domicilio el joven intentó quitarle la cadena de oro que portaba en el cuello. Pese a la violencia con la que actuó, no pudo apropiarse de la joya y trató de huir. La víctima lo agarró y el joven empezó a arrastrarla por el suelo hasta la puerta. Entonces, el agresor empezó a dar golpes a la mujer con la puerta, que era de cristal, y le causó heridas al fracturarse el vidrio en la cabeza y la rodilla izquierda.

Varios testigos, entre ellos el hijo de la víctima, confirmaron lo ocurrido. Los agentes arrestaron al sospechoso como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Además, ya fue detenido por hechos similares meses atrás. El juez de guardia decretó su ingreso en prisión provisional.