Encarcelado un joven por un violento atraco a una mujer en Son Gotleu
El acusado trató de quitarle una cadena de oro y la golpeó con una puerta
Un joven argelino ha sido detenido y encarcelado por un violento atraco a una mujer en Son Gotleu, en Palma. El acusado abordó a la víctima cuando iba a entrar en el ascensor de su domicilio y le intentó quitar una cadena de oro. La víctima se resistió y el delincuente la arrastró por el suelo y le dio golpes con una puerta, causándole diversas lesiones. Varios testigos consiguieron retener al acusado hasta que llegó la Policía Nacional y lo arrestó.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional acudieron a Son Gotleu tras recibir el aviso de que había un hombre retenido por varios vecinos tras un asalto. Cuando llegaron las patrullas, encontraron al acusado rodeado de personas y una mujer de unos 65 años con heridas en la cabeza y la rodilla izquierda.
La víctima explicó a los policías que cuando iba a entrar en el ascensor de su domicilio el joven intentó quitarle la cadena de oro que portaba en el cuello. Pese a la violencia con la que actuó, no pudo apropiarse de la joya y trató de huir. La víctima lo agarró y el joven empezó a arrastrarla por el suelo hasta la puerta. Entonces, el agresor empezó a dar golpes a la mujer con la puerta, que era de cristal, y le causó heridas al fracturarse el vidrio en la cabeza y la rodilla izquierda.
Varios testigos, entre ellos el hijo de la víctima, confirmaron lo ocurrido. Los agentes arrestaron al sospechoso como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Además, ya fue detenido por hechos similares meses atrás. El juez de guardia decretó su ingreso en prisión provisional.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
- Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
- Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca
- Investigan la muerte de una joven de 15 años en un piso de Palma
- Sancionan a un trabajador de Iberia por poner en riesgo a una compañera al maniobrar con un avión en Palma
- Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas
- Muere un hombre atropellado cuando deambulaba por la autopista del aeropuerto