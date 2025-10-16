Detienen a 'El Vito', considerado el 'narco' más buscado de Son Banya en una operación antidroga en el poblado

Una laboriosa investigación policial ha culminado este jueves en una redada antidroga en Son Banya con la detención de 'El Vito', el 'narco' más buscado. Las pesquisas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil le relacionaban con la trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico desmantelada el pasado verano. Y este se encontraba hasta ahora en paradero desconocido. Durante esta actuación antidroga se han producido, además de 'El Vito', otras cuatro detenciones y se han efectuado cinco registros en domicilios y cuatro en puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Sobre las diez de la mañana, un centenar de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han desplegado por el poblado de Son Banya. Investigadores del Grupo I del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional habían detectado en el asentamiento la presencia de 'El Vito' en el asentamiento. Tanto este Cuerpo como la Guardia Civil le seguían la pista por su presunta relación con la trama de blanqueo desmantelada el pasado verano en la operación Primo, Manso, Enroque Bal, presuntamente encabezada por Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez. La figura de 'El Vito' aparecía vinculada al tráfico de drogas con ellos.

Tras constatar que 'El Vito' se refugiaba en el poblado y localizar su paradero, sobre las diez de la mañana de este jueves se ha efectuado un importante despliegue de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El principal objetivo era que este escurridizo 'narco' pudiera darse de nuevo a la fuga. Así, además de los agentes del Grupo I de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, que han capitalizado las pesquisas, también se han movilizado efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Unidad de Intervención Policial (UIP), Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), guías caninos, medios aéreos y Policía Científica. Por su parte, la Guardia Civil ha movilizado agentes de la Policía Judicial que participaron en las pesquisas de la trama de blanqueo de dinero del narcotráfico, cuya fase de explotación se produjo este verano y en la que confluyó con la UDYCO. Asimismo la Policía Local de Palma ha desplazado algunos agentes al asentamiento.

La Policía toma Son Banya en una nueva operación antidroga / Guillem Bosch

Loor de multitudes

La investigación previa, además de tener señalada la localización del narcotraficante más buscado, había determinado donde se encontraban otros cuatro domicilios. Asimismo, un punto de venta de droga también había sido señalado antes de irrumpir en el asentamiento. No obstante en la actuación se ha producido el hallazgo de otros tres con sustancia estupefaciente en el interior. En concreto, en estas casetas se dispensaba cocaína, hachís, marihuana y Kamagra, un fármaco contra la disfunción eréctil.

En un principio, los agentes desplazados al poblado han efectuado dos detenciones de un hombre y de una mujer por su presunta relación con el tráfico de drogas. No obstante el plato fuerte era la detención de 'El Vito', considerado el principal vínculo del narcotráfico de Son Banya con esta trama del blanqueo del narcotráfico. Esta se saldó con la detención de medio centenar de personas y la intervención de 700 kilos de cocaína, varias toneladas de hachís, 1.400.0000 euros y numerosas armas de fuego. En el momento de su detención, multitud de residentes en el asentamiento se han desplazado hasta la casa del 'narco' para arroparle. Su detención se ha producido en loor de multitudes. Este no ha parado de repartir saludos mientras era trasladado a los calabozos en un coche patrulla.