Buscan a un joven desaparecido en Palma desde el 5 de octubre

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha alertado de la desaparición de Miquel, un joven de 24 años en paradero desconocido desde el 5 de octubre en Palma.

Es de complexión delgada, mide 1,8 metros y tiene los ojos marrones y es rubio.

El centro pide a la ciudadanía que si tiene información la facilite al 091.

