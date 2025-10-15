Siete años de cárcel por violar a un menor al que captó en redes sociales

Un hombre ha sido condenado hoy a siete años de prisión por violar en Eivissa a un menor al que captó a través de las redes sociales. El procesado engatusó a la víctima, que tenía 15 años, y lo invitó a su casa aprovechando su afición a los videojuegos. Cuando el adolescente acudió a su domicilio, lo forzó a mantener relaciones sexuales. El acusado ha indemnizado con 15.000 euros al menor, por lo que se le ha apreciado la atenuante de reparación del daño, y deberá entregarle otros 10.000 euros. La Fiscalía ha rebajado su petición inicial de 12 años de prisión tras el acuerdo alcanzado con la abogada defensora. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2022. El hombre envió al menor una solicitud de amistad en una red social y el adolescente aceptó. Así empezaron a charlar sobre videojuegos y el acusado fue ganándose la confianza de la víctima, a quien preguntó su orientación sexual y le propuso mantener relaciones. El chico rechazó la propuesta, per, al cabo de un mes acudió al domicilio del hombre, que le invitó a su casa con el pretexto de jugar a un videojuego.

Cuando la víctima llegó al inmueble, donde el hombre convivía con otras personas, ambos se metieron en la habitación del acusado, que cerró la puerta con pestillo. Como habían convenido, estuvieron jugando y en un momento dado el procesado empezó a manosear al menor. Este le apartó la mano y le dijo que quería irse, pero no podía abrir porque el pestillo estaba en la parte alta de la puerta y no llegaba a él.

El hombre amenazó entonces al chico, lo desnudó, le obligó a hacerle una felación y acabó forzándolo a mantener relaciones sexuales completas. El adolescente acabó huyendo y bloqueó al agresor en la red social. El acusado intentó contactar con él a través de otros perfiles y el menor acabó contando lo ocurrido a su madre. Por miedo a represalias no denunciaron la violación hasta meses después. El chico tuvo que recibir asistencia psicológica. El acusado fue detenido en noviembre de 2022.

La Fiscalía le imputó un delito de agresión sexual y reclamó para él una condena de 12 años de prisión y una indemnización de 15.000 euros para el menor. Antes del juicio que debía celebrarse hoy en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, la defensa, la acusación particular y el ministerio público han alcanzado un acuerdo de conformidad. La pena ha quedado fijada en siete años de prisión y la compensación económica en 25.000 euros.