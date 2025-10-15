La Policía no detecta señales de violencia en la menor fallecida en Palma y está a la espera de los análisis de toxicología
La chica, de quince años, murió de madrugada en la casa de la familia de su novio, en la barriada de Son Oliva
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de una chica de quince años en la madrugada del martes en un domicilio de Son Oliva, en Palma. Los investigadores no encontraron signos de violencia en el cadáver y están a la espera de los resultados de los análisis de toxicología, para determinar si pudo sufrir una reacción adversa tras consumir alguna sustancia.
La adolescente falleció en la madrugada del pasado martes en la casa de la familia de su novio, donde estaba pasando la noche. Sobre las tres de la madrugada llamaron del domicilio al 112 para alertar de que la chica había muerto. Al lugar se desplazó una ambulancia del 061, pero el equipo sanitario no pudo hacer nada más que certificar su defunción.
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. Los agentes realizaron una detenida inspección ocular antes de que el juez de guardia autorizara el levantamiento del cadáver.
El cuerpo no presentaba ningún signo de violencia y los forenses estaban a la espera de los resultados de los análisis de toxicología, para determinar si el fallecimiento podría estar relacionado alguna sustancia que hubiera ingerido.
