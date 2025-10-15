Investigan la muerte de una joven de 15 años en un piso de Palma
La joven estaba en casa de la familia de su novia en Son Oliva cuando falleció
La Policía Nacional está pendiente de los resultados de la autopsia
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando la muerte de una chica de 15 años ocurrida en la madrugada de ayer en un piso de la barriada de Son Oliva, en Palma
La joven estaba en la casa de la familia de su novio. Sobre las tres de la madrugada alertaron al 112 de que había fallecido. Al lugar se desplazó una ambulancia del 061 y dotaciones policiales. Los sanitarios solo pudieron certifica el fallecimiento, y el caso quedó en manos del Grupo de Homicidios, que ha iniciado una investigación.
Los agentes realizaron una inspección ocular en el domicilio y el juzgado autorizó el levantamiento del cadáver esa madrugada. El cuerpo fue traslado al Instituto de Medicina Legal, donde está previsto que se le practique la autopsia para determianr las causas de la muerte.
