Unos intrusos causan daños en una decena de coches y roban un vehículo en un aparcamiento subterráneo de Son Servera
La Policía Local insta a la colaboración ciudadana para detener a los autores de los daños y del robo
Varios individuos han irrumpido la madrugada de este miércoles en un aparcamiento subterráneo privado de un edificio de Son Servera. Los intrusos han causado daños en una decena de automóviles y han robado otro para darse a la fuga. La Policía Local insta a la colaboración ciudadana para tratar de identificar a los autores y proceder a su detención.
Los hechos se han producido entre la medianoche y las cuatro de la madrugada de este miércoles en un aparcamiento subterráneo privado de un edificio de la calle Son Corb de Son Servera. Al parecer, varias personas ajenas a la propiedad irrumpieron en el lugar y causaron daños en una decena de coches. También han sustraído un turismo con el que se han dado a la fuga.
Tras tercer conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Local se han desplazado hasta este aparcamiento subterráneo de la calle Son Corb. Los policías, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Son Servera, han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los autores para proceder a su detención y su posterior puesta a disposición judicial.
Intenso trabajo
Por este motivo desde la Policía Local de Son Servera han transmitido un mensaje de tranquilidad a los afectados, al tiempo que han hecho constar que se está trabajando intensamente para averiguar cómo han ocurrido estos hechos delictivos. En este sentido desde el Cuerpo resaltan su compromiso con la seguridad del municipio. Además, los agentes instan a los ciudadanos a que les faciliten cualquier información que pueda contribuir a esta investigación en curso.
