Detenido por el robo de más de 150 prendas por valor de 6.000 euros en tiendas del Mallorca Fashion Outlet

Un ladrón saqueó en los últimos meses numerosas tiendas de ropa en el Mallorca Fashion Outlet de Marratxí para luego tratar de venderlas en un conocido portal de internet. Agentes de la Guardia Civil han detenido a este individuo, de 38 años y de origen sudamericano, en Manacor por un presunto delito continuado de hurto. En su domicilio, los efectivos del instituto armado encontraron más de 150 prendas de conocidas marcas, con sus correspondientes etiquetas, cuyo valor se considera que alcanzaría unos 6.000 euros.

Ropa de conocidas marcas sustraídas por este ladrón en tiendas del Mallorca Fashion Outlet. / GUARDIA CIVIL

Las pesquisas del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil del Pont d'Inca se iniciaron meses atrás después de recibir numerosas denuncias de los responsables de diversos establecimientos de este centro comercial de Marratxí. Todos los efectos sustraídos eran prendas de ropa de conocidas marcas.

Las posteriores indagaciones de los investigadores del instituto armado sirvieron para localizar al principal sospechoso de estos hurtos en estos establecimientos. Este estaba ofertando estas prendas, con sus correspondientes etiquetas, en un conocido portal de internet de venta de ropa.

Ofertado en un portal de internet

Finalmente, los investigadores de la Guardia Civil detuvieron el pasado miércoles 8 de octubre en Manacor al presunto ladrón en su domicilio. Durante el registro los agentes del instituto armado recuperaron más de 150 prendas de ropa. La inmensa mayoría presentaban sus correspondientes etiquetas. El valor del botín se calcula en torno a los 6.000 euros debido a que se trataba de ropa de conocidas marcas de diseño y de alta costura. Tras su arresto, este sujeto fue puesto a disposición judicial.