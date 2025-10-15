Detenido por atacar con un cuchillo a su expareja y a un amigo de ella en un piso de Palma

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma arrestaron el lunes por la mañana a un joven paraguayo de 18 años que presuntamente irrumpió por la fuerza en la casa de su expareja armado con un cuchillo de grandes dimensiones, con el que atacó a la mujer y al hombre que estaba en ese momento con ella. Este segundo hombre, español de 30 años, fue también detenido por arrancar parte de la oreja al presunto agresor durante la pelea que mantuvieron.

Según informan desde la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, la intervención tuvo lugar la mañana del pasado lunes, cuando sus centrales fueron alertadas de un altercado violento en un domicilio de la barriada de Son Canals, con una posible agresión con arma blanca. Una patrulla de la Unitat d'Intervenció Immediata (UII) encontró en la calle a una mujer que manifestó que su expareja había entrado sin permiso en su domicilio, la había agredido y la había amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones.

Mientras los agentes de la UII atendían a la víctima, apareció en el lugar una patrulla de la Policía Nacional con otro hombre, que estaba con ella cuando irrumpió el intruso y que confirmó que había sido agredido e intimidado con el cuchillo, aunque había logrado escapar corriendo de la vivienda.

Los agentes de ambos cuerpos fueron informados de que el presunto agresor se había escondido en el baño de un piso de las plantas inferiores de la misma finca, donde fue localizado y detenido tras oponer una gran resistencia. El hombre reconoció los hechos y manifestó que durante la pelea el otro implicado le había seccionado parte del lóbulo de la oreja de un mordisco.

El cuchillo intervenido por la Policía. / CNP / Policía Local Palma

Los agentes arrestaron finalmente a los dos implicados. El que irrumpió en la casa armado con un cuchillo es un joven paraguayo de 18 años, al que se le imputan los delitos de allanamiento de morada, violencia de género, homicidio en grado de tentativa, resistencia y desobediencia. Además, sobre él pesaba una reclamación judicial. El otro, español 30 años, fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones.

Ambos detenidos fueron trasladados directamente a las dependencias de la Policía Nacional, que se hizo cargo de las diligencias judiciales y de su presentación ante la autoridad judicial.