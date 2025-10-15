Dos detenidas en Palma por contratar a trabajadores en situación irregular a cambio de un plato de comida

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres ecuatorianas, propietarias de un restaurante en el centro de Palma donde habia seis empleados, inmigrantes en situación irregular, sin contrato y que llegaban a trabajar a cambio de un plato de comida.

La Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la Policía Nacional lleva tiempo con una campaña de controles en establecimientos comerciales y de hostelería para evitar la explotación laboral de trajadores en situación irregular. Hace varias semanas inspeccionaron un restaurante ubicado en el centro de Palma, donde descubrieron que había tres empleados que eran extranjeros en situación irregular en España, y que estaban trabajando sin contrato, por lo que fueron denunciadas.

Hace pocos días los agentes volvieron al mismo local y descubrieron a otros tres trabajadores en las misma condiciones: eran extranjeros en situación irregular, sin permiso de residencia y trabajo.

Los policías de la UCRIF comprobaron que tanto la dueña como la encargada del restaurante se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad y necesidad de las víctimas para explotarlas laboralmente. Varios de ellos hacían jornadas laborales de ocho a diez horas, sin percibir salario alguno, solo a cambio de un plato de comida. Ninguno estaba dado de alta en la Seguridad Social, carecían de seguro sanitario y no tenían derecho a vacaciones ni días festivos.

Ante la reiteración de esta conducta, los agentes de Policía arrestaron a las dos mujeres como presuntas autoras de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores.