Condenados dos miembros de un clan por tirotear la casa de una familia rival en Palma

Dos miembros del clan de 'Los Pelúos' han sido condenados hoy a penas que suman seis años de prisión por tirotear una vivienda de 'Los Sheriff', una familia con la que están enfrentados desde 2021. Los dos acusados han reconocido en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial que pegaron seis tiros a la fachada y la puerta de entrada del inmueble de sus rivales, junto a la rotonda de Can Blau. Se han declarado autores de delitos de intento de homicidio y tenencia ilícita de armas con las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, pues han indemnizado a la moradora de la casa con 2.000 euros. Uno ha aceptado cuatro años y medio de cárcel y el otro, considerado cómplice del ataque, un año y medio de prisión. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron en la noche del 27 de octubre de 2021. Los procesados, de 25 años, han reconocido que se dirigieron en un coche a la vivienda donde reside una integrante de 'Los Sheriff', en la calle Manacor de Palma. Llevaban un arma corta de fuego y dispararon seis veces contra el inmueble. Eran conscientes de que en la vivienda había varias personas y que podían causar la muerte de una o varias de ellas. El ataque fue, según parece, una venganza por otro tiroteo que habían sufrido 'Los Peluos' en la barriada de Son Gotleu, en la que un joven sufrió graves lesiones al recibir tres disparos.

Los dos acusados fueron detenidos en cuestión de días por agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Los agentes comprobaron que ninguno de ellos tenía licencia o permiso para tener armas de fuego. La Fiscalía les imputó delitos de intento de homicidio y tenencia ilícita de armas, por los que reclamó sendas penas de nueve años y medio de cárcel para cada uno de ellos, así como una indemnización de 2.000 euros para la mujer que vive en el domicilio tiroteado.

El vehículo de ‘Los Sheriffs’ recibió ocho disparos. | DM / MARCOS OLLÉS. PALMA

Las penas han quedado rebajadas tras el acuerdo de conformidad que la Fiscalía y los abogados defensores han alcanzado antes de la celebración del juicio. El autor de los disparos ha sido finalmente declarado autor de los dos delitos, por los que ha aceptado cuatro años y medio de prisión en total. El joven que iba con él con el coche, primo suyo, ha reconocido que aceptó acompañarle siendo plenamente consciente de lo que iba a ocurrir. Su responsabilidad ha sido reducida a la de cómplice del delito de intento de homicidio, hechos por los que ha acatado una pena de un año y medio de prisión. El tribunal ha dictado para ambos una orden de alejamiento de la perjudicada, que será indemnizada con 2.000 euros. La sala ha dado un plazo de diez días a los abogados para que presenten sus solicitudes para suspender la ejecución de la pena y evitar así su ingreso en prisión.

'Los Sheriff' y 'Los Pelúos' mantienen un largo enfrentamiento desde hace un lustro que ha convertido las calles de Palma en escenario de tiroteos y agresiones muy graves. El origen de esta guerra está en una pelea por el control de un piso okupado donde se cultivaba marihuana a principios de 2021. En mayo de ese año, 'Los Sheriff' irrumpieron armados en la calle Sant Fulgenci, en Son Gotleu. Dispararon contra una casa e hirieron a un joven de 'Los Pelúos', que recibió tres balazos. Cuatro personas fueron condenadas a dos años de cárcel cada una por aquel episodio.

El 6 de julio de 2022, un miembro de 'Los Pelúos' disparó varias veces desde el balcón de su casa, en Son Oliva, contra un Porsche Cayenne en el que circulaban en ese momento tres miembros del clan rival. No hubo heridos y el atacante fue condenado a cinco años de prisión.

En la tarde del 7 de agosto de ese año, varios integrantes de 'Los Pelúos' atacaron a uno de sus rivales con palos y una piedra de más de cuatro kilos. Cuatro personas fueron condenadas por ese ataque a sendas penas de dos años de prisión.