Condenados dos jóvenes por destrozar la puerta de un piso de protección oficial en Palma para okuparlo

Los acusados aceptan pagar 720 euros de multa e indemnizar con 6.700 euros al Institut Balear de la Vivenda por los daños causados

Los dos jóvenes condenados, ayer en el juicio. / M.O.I.

Marcos Ollés

Palma

Dos jóvenes fueron condenados ayer por destrozar la puerta y el sistema de alarma de un piso de protección oficial en Palma para okuparlo. No consiguieron acceder a la vivienda porque fueron sorprendidos y detenidos en el acto. Los acusados, ambos argelinos de 19 y 20 años, aceptaron en el juicio pagar sendas multas de 720 euros e indemnizar con 6.700 euros al Institut Balear de la Vivienda (Ibavi), titular de la vivienda afectada, como autores de un delito de daños.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de noviembre de 2024. Los dos encausados accedieron a un edificio situado en la calle Eucaliputs, construido por el Ibavi en la barriada de Son Gibert como viviendas de protección oficial. Durante media hora, los jóvenes estuvieron intentando acceder a uno de los inmuebles del primer piso con la intención de instalarse allí. Causaron importantes destrozos tanto en la puerta principal, que estaba reforzada para evitar okupaciones, como en el sistema de alarma. No consiguieron su propósito y acabaron detenidos por la Policía Nacional.

La Fiscalía les imputó un delito de daños y reclamó para ellos sendas multas de 4.800 euros y que indemnizaran al Ibavi por el coste de reparar la puerta y la alarma. Sin embargo, el ministerio público rebajó ayer su petición tras alcanzar un acuerdo con la defensa de los procesados. La multa quedó fijada finalmente en 720 euros para cada uno de los acusados, con la misma compensación para el organismo público.

