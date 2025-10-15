Tribunales
Condenado por agredir con una llave en la cabeza a su compañero de piso en Palma
La víctima tuvo que recibir nueve puntos de sutura por las heridas sufridas
Un hombre fue condenado ayer por atacar con una llave a uno de sus compañeros de piso, causándole graves lesiones en la cabeza, en Palma. La víctima tuvo que recibir nueve puntos de sutura. El acusado se declaró autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso y aceptó pagar una multa de 1.440 euros e indemnizar al perjudicado con 1.700 euros.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de julio de 2023 en una vivienda de la calle Poeta Guillem Colom. Los dos hombres se enzarzaron en una discusión, durante la cual el procesado propinó varios golpes a su rival con unas llaves que llevaba en la mano.
La víctima sufrió dos heridas incisas en el cuero cabelludo y tuvo que ser trasladada a un centro médico. El agresor fue detenido y la Fiscalía reclamó inicialmente para él una condena de dos años de prisión. Sin embargo, ayer se alcanzó un acuerdo de conformidad después de que el procesado consignara 250 euros para compensar al perjudicado, por lo que se aplicó una atenuante de reparación parcial del daño.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
- Encuentran un cadáver descompuesto en una caseta en la finca de Son Real, en Santa Margalida
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca