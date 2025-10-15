Cinco detenidos con diversas cantidades de droga en Son Banya
Una patrulla de la Policía Nacional sorprendió a un grupo de sospechosos con cocaína, hachís y marihuana
Una patrulla de la Policía Nacional sorprendió ayer a un grupo de cinco hombres -dos españoles, dos marroquíes y un colombiano- cuando presuntamente realizaban un pase de droga en las inmediaciones de Son Banya, en Palma. Los agentes se incautaron de unos setenta gramos de cocaína, unos noventa de hachís y unos cien de marihuana.
La intervención policial fue fruto de una de las vigilancias que la Policía realiza de forma habitual en las inmediaciones del poblado de Son Banya. Un coche zeta de la Brigada de Seguridad Ciudadana se percató de que había un grupo de individuos con un comportamiento sospechoso. Ante la posibilidad de que estuvieran realizando una venta de droga los agentes les interceptaron. Al cachearles los policías descubrieron que llevaban encima varias bolsas con distintas sustancias estupefacientes. Se trataba de unos setenta gramos de cocaína, unos noventa de hachís y unos cien de marihuana.
Los cinco individuos -dos españoles, dos marroquíes y un colombiano- fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y hoy han sido puestos a disposición judicial.
